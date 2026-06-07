İstanbul'dan sonra Antalya: Otokoç yetkili servisine ateş açıldı, 2 kişi gözaltında

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Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

AA'nın haberine göre Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Antalya Emniyeti: 3 kişi gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Öte yandan daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gözaltı sayısının 3'e çıktığı ifade edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "07 Haziran 2026 günü, ilimiz Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak iş yerine silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yürütülen inceleme ve araştırmalarda, şüpheli şahısların kaçış güzergâhları tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmış ve 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılmıştı

Sabah saatlerinde de İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açılmış, binaya iki kurşun isabet ettiği açıklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı oIayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, daha sonra 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.