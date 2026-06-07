Otokoç Genel Müdürlüğü önünde silahlı saldırı sonrası 2 gözaltı

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İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kimsenin yaralanmadığı, binaya kurşun isabet ettiği belirtildi.

Sözcü muhabiri Dilara Şahin’in aktardığı bilgilere göre Otokoç Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen silahlı saldırıda binaya kurşun isabet etti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz öğrenilemezken, bölgedeki tüm kameraların detaylı şekilde incelendiği bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKA'nın aktardığına göre Maltepe'de Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, sabah saatlerinde maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığı belirtilmiş, binaya 2 kurşunun isabet ettiği belirlenmişti.

Saldırganların olayın ardından silahı ve kıyafetlerini yakınlardaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları ve olay yerinden taksiyle kaçtıkları öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre 2 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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