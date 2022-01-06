Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan görüşmelerden kaçınalım

Türkiye'de dün Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük vaka sayısı 66 bin 467 olurken Bakan Fahrettin Koca "mecburi olmayan ziyaret ve görüşmelerden kaçınma" çağrısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında "izolasyon” sözcüğü yerine yanlışlıkla “karantina” sözcüğünün kullanıldığını da kaydeden Koca "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'ye teşekkür etti

Turkovac aşısını olduğunu duyuran MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Koca "Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız" ifadesini kullandı.