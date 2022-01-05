Bakan Koca: Pozitif vakada karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklamasında bulundu. Pozitif vakalarla ilgili alınan yeni kararları açıklayan Bakan Koca pozitif vakada karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

-Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır.

-Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.