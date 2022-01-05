Bakan Koca: Pozitif vakada karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklamasında bulundu. Pozitif vakalarla ilgili alınan yeni kararları açıklayan Bakan Koca pozitif vakada karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

-Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır.

-Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.

 