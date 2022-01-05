Bakan Koca: Pozitif vakada karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklamasında bulundu. Pozitif vakalarla ilgili alınan yeni kararları açıklayan Bakan Koca pozitif vakada karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini bildirdi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
-Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.
-Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır.
-Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.
Bilim Kurulu Toplantımız sonrası basın açıklamamız: pic.twitter.com/8752v4Ya2k— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022