Koç Holding'in elektrikli araçlar için batarya fabrikasında temel Ankara'da atılacak

Koç Holding’in 32 milyar liralık yatırım maliyetiyle, Ankara’da 532 bin metrekare alanda elektrikli araçlar için kurulacak lityum pil hücresi ve batarya fabrikasında ÇED süreci tamamlandı.

ÇED sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Başkent OSB’de tahsis sözleşmesi de imzalandı. 18 ayda tamamlanması öngörülen projede inşaat aşamasında 5 bin 200 kişi istihdam edilecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, mart ayında yaptığı açıklamada, "projenin batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçeceğini" söylemişti.

Dünyada ve Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımı yaygınlaşırken, yerli elektrikli otomobil TOGG’un da üretim bandından inmesiyle elektrikli araçlara yönelik pil hücresi ve bataryasına oluşacak talebin Türkiye’de yapılacak üretimle karşılanması amaçlanıyor.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre bu kapsamda en büyük yatırım ise Türkiye’den Koç Holding’in ortakları arasında yer aldığı Battery Cell International tarafından yapılacak.

ÇED raporu olumlu çıktı

Ankara Sincan’daki Başkent OSB’nin 3. Etabında gerçekleştirilecek yatırım, Battery Cell International Batarya Üretim Sanayi ve Tedarik Ltd. Şti tarafından yapılacak.

Toplam 532 bin metrekarelik taban alanda gerçekleştirilecek yatırımın 392 bin 600 metrekaresi üretim alanı, 41 bin metrekaresi ise yardımcı alanlardan oluşacak.

Tesiste yıllık 330 milyon adet lityum iyon pil yığını üretilecek. Bu üretimle tesiste 45 GWh kapasiteli akü üretim hücresi yapılacak.

Yatırım için mayıs ayında yapılan ÇED başvurusu 12 Eylül itibarıyla olumlu sonuçlandı. Bunun ardından yatırımın yapılacağı Başkent OSB ile tahsis sözleşmesi imzalandı.

Yatırım henüz planlama aşamasındayken yer seçimi konusunda Manisa dahil çeşitli alternatifler gündeme gelmişti. Ancak yatırımcı şirketin sunulan diğer seçeneklere rağmen yatırım yeri için Ankara’yı tercih ettiği ifade ediliyor. Temelin kısa süre içinde atılması bekleniyor.