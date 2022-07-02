Elektrikli araç şarj istasyonları için özel sektöre 150 milyon lira aktarılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımlar için toplamda 150 milyon lira destek sağlayacak, Bakanlık söz konusu 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı' ile 1 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını öne sürdü.

Söz konusu programa başvurular, 15 Haziran'da sona erdi. Bakanlığa 200'den fazla şirket başvurdu. Program kapsamında Bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak.

'Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı' çerçevesinde şirketlerin 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor.