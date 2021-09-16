TOGG, açtığı alan adı davasını 'ters alan adı hırsızlığından' kaybetti

"Yerli otomobil" TOGG, aynı isimli togg.com alan adını almadan TOGG şirketini kurmuş, kendi ismiyle oluşturulan alan adının başkası tarafından 2003 yılında satın alındığını görünce dava açmıştı.

Yol TV'de yer alan habere göre, Satın alınmış alan adını almak için alan adı sahibine dava açan TOGG davayı kaybetti. Dava, ters alan adı hırsızlığı gerekçesiyle yerli otomobil TOGG aleyhine kararlaştırıldı.

18 yıl önce alınmış

Kararda TOGG alan adınının, “The Office of George Cloud” adına ait olduğu açıklandı.

Verilen kararda “Davalı, söz konusu işletmeyi satın aldıktan sonra uzun yıllar boyunca 'George Cloud Ofisi' adını ve ihtilaflı alan adını kullanmaya devam etmiştir. Şirket bu işletmeyi kullanma yeteneğine bağlı olan kurulu yazılım sistemleriyle uzun süredir devam eden bir müşteri tabanına bilgi teknolojisi hizmetleri sunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

The Office of George Cloud ise alan adını 2003 yılında satın almış.

Alan adı nedir?

Alan adı (domain), bir internet sitesinin adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir kullanıcı internet sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir.