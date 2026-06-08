Koç Holding'e silahlı saldırılar: Saldırıların adresi 'Ertekinler' adlı suç örgütü, DEM Parti kınadı

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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kürtleri ve kadınları hedef alan ve kamuoyunda büyük tepki çeken "fıkrasının" ardından, holding bünyesindeki Otokoç tesisleri art arda silahlı saldırıların hedefi oldu.

Saldırıların ardından olaylarla bağlantılı olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Rojhat Ertekin'in Yunanistan'da yakalandığı bildirildi. DEM Parti ise yaşanan şiddet sarmalına karşı bir açıklama yayımlayarak saldırıları kınadı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

İstanbul, Antalya ve Diyarbakır

Rahmi Koç'un tepki çeken ifadelerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra ilk saldırı haberi İstanbul'dan geldi.

Dün sabah saatlerinde Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırıyı, Antalya Kepez’deki Otokoç yetkili servisine yönelik ikinci bir saldırı izledi.

Bu iki olayın ardından, üçüncü bir silahlı saldırı bu sabah Diyarbakır'daki Yapı Kredi Bankası'nda gerçekleşti.

Kırmızı bültenle aranan 'Ertekin' Atina'da

Saldırıların ardından sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda adı geçen ve eylemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen "Serdar" kod adlı şahsın, organize suç örgütü lideri Rojhat Ertekin olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, “Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyimin selamı var” ifadeleri kullanıldı. Videoyu paylaşan gazeteci Murat Ağırel, "Serdar Ertekin, diğer adıyla 'Rojhat Ertekin', Ertekinler suç örgütünün lideri olarak biliniyor. Hakkında kırmızı bülten bulunan Ertekin, Yunanistan’da yakalanmıştı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı detaylara göre Ocak ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da saklandığı villaya Yunan polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ertekin'in, halihazırda Atina'da tutulduğu belirtti. Saymaz, coğrafi yakınlık ve geçiş kolaylığı nedeniyle son dönemde Türkiye merkezli birçok suç örgütünün Atina'da yoğunlaştığına dikkat çekti.

Rojhat Ertekin

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticareti", "nitelikli yağma" ve "silahlı soygun" gibi çok sayıda ağır suçtan tutuklama kararı bulunan Ertekin'in Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından gerekli diplomatik ve hukuki işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

DEM Parti: Bu saldırılar kabul edilemez

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yaşanan sürece dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısında tutumlarının net olduğunu vurgulayan parti yönetimi, saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıları kınıyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir, bu tür saldırılar kabul edilemez."

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