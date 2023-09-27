KOBİ'lere kredi şartı: Sığınmacı çalıştırın, Almanya'dan para alacağız

Ziraat Bankası'nın KOBİ’lere vereceği 1,5 milyon lira kredi desteği için en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteci çalıştırma şartı arayacağı haberinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaparak kaynağın Hazine'den değil Almanya'dan geldiğini kaydetti.

Sözcü gazetesinin dünkü haberinde "Aralarında Ankara İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 20 ildeki iş yerlerini kapsayan 1,5 milyon liralık kredi için, en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteci ve bir de T.C. vatandaşı çalıştırma şartı aranacak. Kararda, geçici koruma altındaki Suriyeliler, uluslararası koruma sağlanan kişiler ve T.C. vatandaşları için yeni istihdam sağlanmasının amaçlandığı belirtildi" denilmişti.

Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı fonluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberin "dezenformasyon içerdiğini" savundu.

Merkezden yapılan açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.

Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandırımı, KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığıyla yapılmaktadır.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir."

İSO'dan 'yabancı işçi' açıklaması

Avrupa Birliği ile yaptığı göç anlaşmasıyla sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçişini önleme karşılığında para alan Türkiye'de patronlar sığınmacı işçilerden ucuz iş gücü olarak yararlanırken, uluslararası fonlardan da destek almayı sürdürüyor.

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan "sadece emekten rekabet gücü yaratma adına demografik ve sosyolojik yapıyı bozacak, tehdit altına alacak ve toplumun yapısını değiştirecek bir oluşuma" karşı olduklarını söyledi.

Bahçıvan, yabancı işçi tartışmalarına dair yaptığı açıklamada "Nitelik getirmeden sadece emeğe dönük boyutuyla yabancıların ekonomiye destek katmasını doğru bulmuyoruz. Böylesi bir gidişatın Türkiye’yi sonu olmayan bir dehlize götürme riski var. Bu tarz uygulamalar gelecek nesilleri de yük altında bırakır. Ancak tekrar söylüyorum, değer yaratacak, birikim ve tecrübe kazandıracak iş gücünün desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bunun önünün açılması noktasında mesuliyet alamayız” dedi.