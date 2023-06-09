Kobani davasında Sırrı Süreyya Önder hakkında Meclis'e müzekkere yazılması kararı

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 18’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen 25’inci duruşmasının 2’nci periyodunun tutukluluk inceleme kararı açıklandı.



Tutuklu yargılanan isimlerin tahliyesi, tutuksuz yargılanan isimlerin ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerin tümünün oy birliğiyle reddine karar veren mahkeme, ayrıca 28’inci dönem İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder’in milletvekili seçilmesi dolayısıyla hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması ve yargılamanın durdurulması talebine ilişkin Meclis’e müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre mahkeme, Önder’in milletvekili olup olmadığının sorulmasına, müzekkereye verilen yanıt kapsamında taleplerin değerlendirilmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 3 Temmuz’da görülecek.