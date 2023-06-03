Hasip Kaplan'dan 'Sırrı Süreyya Önder' paylaşımı: Çifte standart

Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması, Sırrı Süreyya Önder'in tahliye edilmesine ilişkin ilginç bir paylaşımda bulundu.

Kaplan, "Benim 1 Hukukçu Olarak Anlamadığım 1 Şey var, 2023 İstanbul Newrozun’da S.Demirtaş ile S.S. Önder aynı gün İstanbul’da konuştular, Aynı Avukatlar Aynı Zamanda itiraz ettiler. S.S. Önder AYM kararı ile Tahliye oldu, S.Demirtaş Kararı Onaylandı. Biri Bana Açıklayabilirmi? Çifte Standartı.!" dedi.

Kaplan daha sonra "Mit ile görüşen HDP kuryesi kim..! Herkes Çözüm gerçeği Nedir Açıklasın,Yeter..!" ifadesini kullandı.