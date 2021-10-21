Kobani davasında duruşma yarına ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan Kobani davasının beşinci duruşmasının üçüncü oturumu yapıldı. Duruşmaya yarına kadar ara verildi.

ANKA'da yer alan habere göre, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya Sincan cezaevindeki tutuklular katıldı. Diğer cezaevlerindeki tutuklular ise duruşmayı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla takip etti. Duruşma, sanıkların savunmalarının dinlenilmesiyle devam etti.

Edinilen bilgiye göre duruşmada savunma yapan eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, dosyada hakkındaki iddialara ilişkin tweet çağrısı dışında bir delilin gösterilmediğini belirtti. Kubilay, “Çağrımızın ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ayrıca AİHM Büyük Daire kararında tescillenmiştir” dedi. Kubilay, 37 insanın nasıl öldürüldüğünün açığa çıkarılmasını talep etti.

Eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de, “L3 cezaevinde bulunuyoruz ve bizi arkadaşlarımızın yanına götürmediler. Orası bir erkek cezaevi. Bize şiddet uygulayan personelin gözetiminde bilgisayarları kullanıyoruz. Dosya kapsamındaki evrakları tam olarak inceleyemedim ama siz şimdi benden savunma istiyorsunuz” diye konuştu.

Duruşmaya, yarına kadar ara verildi.