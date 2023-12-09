Kobane Davası’nda ara karar: Tüm talepler reddedildi

IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişinin Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı Kobane Davası’nda ara karar verildi.

Tutuklu bulunan siyasetçilerin tutukluluğuna devam yönünde karar veren mahkeme heyeti, avukatlar ve müvekkillerinin tüm taleplerini reddetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mahkeme hukuksuz bir biçimde elde edilen delillerin dosyadan çıkarılmasına dair talebi, “dava sonuçlandıktan sonra gerekçeli kararda değerlendirilecek hususlar olduğu” gerekçesiyle reddetti.

Çete lideri mahkeme başkanının kararları hala geçerli

“Ata dedeler çetesi” liderlerinden olduğu gerekçesiyle yargılanan, mahkemenin eski başkanı Bahtiyar Çolak'ın yaptığı işlemlerin dosyadan çıkarılmasına dönük talebi, “Sanıkların üzerlerine atılı eylemlere ilişkin olmaması, yapılan işlemlerin sıhhatini etkileyen durum bulunmaması” gerekçesiyle reddeden mahkeme, Çolak’ın davada tanık olarak dinlenmesi talebini de geri çevirdi.

Türkiye ile PYD’nin 2014 yılındaki ilişkilerinin açığa çıkarılmasına dönük talepler hakkında da araştırma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Mahkeme heyeti, Süleyman Şah operasyonu ile ilgili olarak MİT Başkanlığı, MSB ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi sorulması, Türkiye’nin IŞİD Karşıtı koalisyon içerisinde resmi olarak bulunup bulunmadığı hakkında Dışişleri Bakanlığından bilgi talep edilmesi, Eylül-Ekim 2014 tarihlerinde sınır geçiş noktalarından günübirlik Suriye’ye geçiş izni verilenlerle ilgili bilgi istenmesi taleplerini “gereksiz” olarak değerlendirip reddetti.

Mahkeme heyeti: 'Anayasa'ya uyun' talebini değerlendirmeye gerek yok

Tutuklu siyasetçilerden Nazmi Gür, mahkemeden Anayasa’nın “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz” hükmünü içeren 90’ıncı maddesi ile “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” içeriğine sahip 138’inci Madde’ye uyulduğuna dair karar almasını talep etmişti. Mahkeme, bu talebe dair karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kaçak sanıkların durumu Demirtaş için şüphe uyandırmış

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin 22 Aralık 2020 tarihli kararı gereğince derhal tahliye edilmesi gerektiğine dönük talebine dair mahkeme, “Dosyamızın söz konusu AİHM kararına ilişkin dosya olmadığı yönünde” değerlendirmeye gitti. Heyet, özgürlük ve güvenlik hakkına atıf yapılan AİHM kararları içtihatlarına bakıldığında tutukluluğu meşru kılan makul dört temel nedenden biri olan sanığın duruşmaya çıkmama (kaçma) tehlikesine atıfta bulunarak, dosya kapsamında yargılanan kimi sanıkların kaçak durumda olduğu iddiasıyla Demirtaş’ın da kaçma şüphesi olduğunu iddia etti.

Heyet, bu değerlendirmesi ile Demirtaş’a dair AİHM kararını bir kısım sanıkların kaçak olması gerekçesiyle tanımadığını ifade etmiş oldu.

Mahkeme heyeti, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında ise ilginç bir değerlendirmede bulundu. Avukatlar ile müdafilerinin daha verimli savunma yapabilmek adına oluşturdukları planlama, heyet tarafından “Dosyamızla alakası bulunmayan haftalarca sürdürülen savunmalar yapıldığı, ancak ilk sorgunun bazı sanıklar yönünden 1 yılı aşkın duruşma sürecine rağmen yapılamadığı, böylelikle sıra gelmedi algısının da oluşturulmak istendiği şüphesi oluşmuştur” şeklinde değerlendirilip, “savunma hakkının kötüye kullandığını” öne sürüldü. Heyet, ayrıca Figen Yüksekdağ’a dair “yargılamadan kaçma eğiliminde olduğu” şüphesini taşıdığını kaydetti.

Davanın bir sonraki duruşması 11 Aralık Pazartesi günü Sincan Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda görülmeye devam edilecek.