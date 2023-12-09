Cumartesi Anneleri 976'ncı haftada İbrahim Demir ve Agit Akipa'nın katillerini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 976. haftasında Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı, basın açıklaması yaptı.

İbrahim Demir ve Agit Akipa'nın akıbetini soran Cumartesi Anneleri, adalet istedi. Demir ve Akipa, 12 Aralık 1991 tarihinde Dargeçit Anıtlı Tabur Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alınmış, ertesi gün işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış haldeki cansız bedenleri bir mağarada bulunmuştu.

Cumartesi Anneleri'ne 2018'den beri uygulanan yasak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ''Yaşadıkları mağduriyettir'' açıklamasının ardından kaldırılmıştı. Cumartesi Anneleri, kaldırılan yasağın ardından Galatasaray Meydanı'nda beşinci kez eylemlerini gerçekleştirmiş oldu.