KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Yavuz'dan kızamık salgını uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun yaşandığı bu kış, kızamığın da listeye eklendiğini kaydetti. Artan aşı karşıtlığı, yaşanan yoğun göçler ve depremin de etkisiyle aksayan çocukluk çağı aşılamalarında aşılanma oranlarının bir an önce eskisi gibi yüzde 98´lere ulaşılması gerektiğini, aksi taktirde ölümcül seyredebilen kızamık nedeniyle yeniden kayıpların yaşanmaya başlanabileceğine işaret etti.

DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Yavuz, Covid'in ise henüz mevsimsel bir hastalık olarak kabul edilemeyeceğini, dünyada halen günlük 20 bine yakın ölüm yaşandığını ve İstanbul´da bazı merkezlerde test pozitiflik oranlarının yüzde 50´lere ulaştığını söyledi.

‘Erişkinlerde görmeye başladık’

Solunum yolu enfeksiyonlarında bu yıl kızamığın Türkiye’de ciddi sıkıntı yaratmaya başladığını vurgulayan Yavuz, “Toplumda kızamık aşılı oranı yüzde 95’in altına düştüğü anda salgınlar olabiliyor. Şu anda da İstanbul’da özellikle böyle bir salgın var. Hatta erişkinlerde görmeye başladık. Bu da önemli çünkü erişkinlerde kızamık ağır akciğer enfeksiyonları yapabiliyor. Yine küçük çocuklarda, özellikle 1 yaşın altındakilerde çok tehlikeli” uyarısını yaptı.

‘Sadece Ocak’ta 180 vaka bildirilmiş’

Güney bölgelerimiz, depremden etkilenen yerlerde göçmenlerin ağırlıkta olması nedeniyle de kızamık açısından kaygıları olduğunu dile getiren “DSÖ’nün sitesindeki verilerden Türkiye verilerini görebiliyoruz. Bu yıl için sadece ocak ayının verileri görülüyor ve sadece ilk ay bile, 2021 yılı boyunca gördüğümüz vaka sayısını da aşmış durumda. 182 civarı vaka bildirimi olmuş, geçen yıl, bütün bir yıl boyunca toplam 160 vaka görülmüştü” diye konuştu.

‘Son derece etkin aşısı var’

Aşılama oranlarımızı acilen yeniden yüzde 95’in üzerine çekmemiz gerektiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, “Pandemi sırasında daha da çok artan aşırı tereddüdünün de etkisi var. Tereddüt yaşayan insanların anlayacağı dilden, onların kaygılarını gidermeden mücadele etmezseniz bu, kontrolsüz bir şekilde devam eder. Kızamık gibi bir hastalık, tek konağı insan, son derece etkili bir aşısı var ve biz kızamık salgını yaşıyoruz. Burada bir sorun var” dedi.

‘Öğretmen ve sağlıkçılar aşılanmalı’

Kızamığın erişkinlerde özellikle belli gruplarda çok tehlikeli olabileceğine de işaret eden Prof. Dr. Yavuz, gebelerin buna örnek olduğunu söyleyerek “Kızamık hâlâ ölümcül bir hastalık. Özellikle küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmışlarda çok ağır akciğer enfeksiyonuna, zatürreye neden olabiliyor. Şu anda bile dünyada 200 bine yakın insanın ölümüne neden oluyor ve geneli de çocuk” dedi.

Ateş ve eşlik eden döküntü olması halinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğini ve hastanın bir an önce izole edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yavuz “Oldukça uzun bir bulaştırıcılık süresi var çünkü. Erişkinlerde de, riskli gruplarda, özellikle de sağlık çalışanlarında mutlaka aşılama öneriyoruz. Öğretmenler de ön safta bu konuda” ifadelerini kullandı.