KKM'de son bir yılın en büyük artışı

BDDK 7 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 776 milyar 830 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

Habertürk'ün haberine göre, 7 Nisan haftasında KKM hesaplarında 75 milyar 767 milyon liralık artış yaşandı. Bu 2022 1 Nisan haftasındaki 85 milyar 264 milyon liralık artıştan bu yana en yüksek haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti. 31 Mart haftasında yükseliş 28 milyar 229 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 13 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 13 haftada hesaplarda 406 milyar 821 milyon liralık artış yaşandı.

Faiz limiti kaldırıldı

KKM'de son olarak 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11,5 olan KKM faizi ortalama yüzde 20'ye çıktı. Bu da ürüne ilgiyi artırdı.