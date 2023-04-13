Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da (yarın) hesaplarına yatırılacak.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;



- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,



- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da



- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.



Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;



- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.