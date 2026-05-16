Kızının çakarlı araç görüntülerine gelen tepkinin ardından Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi yazarlarından Emin Pazarcı, kızı Begüm Ece Pazarcı'nın İstanbul'da çakarlı bir araç içinden paylaştığı görüntülerin tepki çekmesi sonrasında Akşam gazetesinden ayrıldı.

Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı, çakarlı bir araçla Galatasaray maçına giderken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Bu araca çakar hakkı neden verildi?” sorusunu gündeme taşıdı. Tepkilerin ardından Begüm Ece Pazarcı paylaşımı silerken, babası Emin Pazarcı aracın kendisine ait olduğunu açıkladı.

Açıklamaları tepki çeken Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım! Niye mi var? Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım. Tedbiren duruyor. Olmasın mi? Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?”

Emniyet inceleme başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görüntülerdeki araçla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

Araç sahibine 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı, aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alındığı belirtildi.

Zorunlu izne çıkarılınca ayrıldığını açıkladı

Eski AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazarcı'nın söz konusu paylaşımları nedeniyle üç ay boyunca zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu.

Pazarcı, zorunlu izne çıkarılmasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. “Arkadaşlarla el sıkıştık” diyen Pazarcı paylaşımında şöyle dedi:

“Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda'ya yeni görevinde başarılar dilerim.”