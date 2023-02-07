Yandaş Emin Pazarcı'dan 'Bugün yapmasanız' diyen yurttaşa tehdit: 'Çakacağız hem de vura vura'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 419 'a yükseldi. 20 bin 534 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yandaş isimlerin sosyal medyadaki paylaşımları ise tepki çekti.

Gülen Cemaati'ni öven ve savunan yazılar yazan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, depremle ilgili paylaşımlarında yurttaşları tehdit etti.

'Çakacağız, hem de vura vura'

“Yaşadım, biliyorum...17 Ağustos'ta bölgedeydim. Günlerce kaldım, enkaz üstünde çalıştım.Bugün hava şartları çok ağır. Ama şu ana kadar 2.500 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. 17 Ağustos'ta ilk 24 saat harekete bile geçilememişti. Allah emeği geçenlerden razı olsun” diye yazan Pazarcı’ya bir Twitter kullancısı “Bugün bari sussanız…” diye yanıt verdi.

Pazarcı ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde muhalefeti hedef alan “Bunlara öyle bir çakacağız ki bellerini doğrultamayacaklar” sözleriyle tehdit etti. Pazarcı, “Bugün bari sussanız” diyen yurttaşa “Yoook öyle şey… Çakacağız, hem de vura vura!” diye yanıt verdi.

Pazarcı ayrıca kendisine yanıt veren diğer kullanıcılara da “Çakacağız” diyerek yanıt verdi.