Habertürk Erdoğan'a tepki gösteren yurttaşın sesini kesti

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin yarattığı yıkımın etkileri sürüyor. Dün gece yarısı meydana gelen 7,7'lik büyük depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7,6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı. İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı.

Habertürk, deprem bölgesinde depremzedelere mikrofon yöneltti. Bir depremzede, "Erdoğan diyor ki 'AFAD yetişti' nerede yetişti!" diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Erdoğan'a tepki gösteren kişinin sesi yayından alındı.