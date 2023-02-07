Demirtaş: Erdoğan'ın nerede olduğunu bilen var mı?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 3 bin 419 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 bin 426 kişinin ise yaralanmasına yol açan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili paylaşım yaptı.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Felaketin ilk anından beri seferber olup kurtarma, yardım ve dayanışma çalışmalarına katılan herkesi kutluyoruz. Çok zor bir gündü. Emekleriniz çok değerli, sağ olun, var olun. Ne var ki daha fazlası lazım çünkü on binlerce insan halen enkaz altında. 85 milyon tek yürek olmuş, tek adam sisteminin hantallığını, beceriksizliğini, rezaletini aşarak kardeşlerini kurtarmaya çalışıyor."

'Seferberlik ilan edilmeliydi'

İlk anda seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "Halen yapılabilir. Halen hiçbir çalışma yapılmayan yüzlerce bina var. Yıllardır halkın kanını emen devasa inşaat firmalarının tüm iş makineleri, el konularak deprem bölgesine gönderilmeliydi, halen yapılabilir. Deprem bölgesine giden tüm kara yolları sivil araç geçişine kapatılarak sadece kurtarma ve yardım ekiplerinin geçişi sağlanmalıydı, halen yapılabilir. AFAD Başkanı, saat başı IBAN verip para toplama telaşına gireceğine, gönüllüleri organize ederek deprem bölgesine götürmeliydi, halen yapılabilir. Dünden beri topladığınız para mı enkaz altındaki kardeşlerimizi kurtaracak!" dedi.

'Nerede olduğunu bilen var mı?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğunu da soran Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı, koordinasyon merkezinden bir dakika bile ayrılmamalı, saat başı açıklama yaparak halkı bilgilendirmeli, uyarı ve duyurular yapmalı, halka moral vermeliydi. Nerede olduğunu bilen var mı? Dün gece enkazlardan çığlıklarını duyduğumuz kardeşlerimiz, herkesi dayanışmaya ve ortak akılla hareket etmeye çağırıyor. Lütfen daha fazla dayanışma ve daha fazla koordinasyonla, en azından bugün kurtarabileceğimiz kardeşlerimizi kurtaralım."