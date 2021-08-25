Kızıldere anması işten atma nedeni sayılmıştı: 'Boyun eğmeyeceğiz' yanıtı

Haber-Sen, TRT'de yaşanan son işten atmaya karşı bir açıklama yaparak "TRT'de baskı ve ihraçlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

"TRT yönetimleri sınavla kuruma girmiş, TRT kültürüyle büyümüş yayıncı personelini kurumdan atma, uzaklaştırma çabasından vazgeçmiyor" denilen açıklamada, kurumda yaşananlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz 10 yılda iki kez yeniden yapılanacağız, çok fazla çalışan var denilerek kuruma sınavla girmiş yetişmiş kamu hizmeti yayıncısı tehditle emekli edildi, emekli olmayanlar başka kurumlara gönderildi.

Çalışan sayısı çok denilerek TRT’den uzaklaştırılan deneyimli ve nitelikli personel yerine ÖHT adı altında sınavsız ve niteliği belli olmayan çok daha fazla kişi kuruma yerleştirildi.

Senelerce yaptığı işin kadrosuna atanmayan TRT personeli kadro beklerken, kuruma sınavsız alınan bu kişilere yükselme şansı tanındı ve kadro ünvanı tanımları yapıldı.

İtiraz ettik, ediyoruz, edeceğiz…

TRT Kamu hizmeti yayıncılığı yapmak üzere kurulmuş bir yayın kurumudur ve bu özel hizmet ancak bu görev için sınavla seçilmiş bu alanda yetiştirilmiş bu hizmeti sürekli yapmak üzere alınmış kişilerce yürütülebilir.

TRT kar amacı gütmemeli kamu yararına yayın yapmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinin sesi olmalıdır. TRT ‘nin geliri de bu amaçla kullanılmalıdır.

Tarafsızlığı Anayasada hükme bağlanan TRT halkındır.

TRT’nin mal varlıkları olan binaları da halkındır.

TRT’de kadın ve erkekler eşit şartlarda yan yana çalışır.

TRT’de örgütlü KESK Haber Sen gerçek TRT çalışanıyla bu ilkelerin bekçiliğini yapıyor.

TRT yönetimi ise baskılarla sesimizi kesmeye çalışıyor.

Deprem gerekçe gösterilerek boşaltılan Radyoevi ve Ulus yerleşkelerindeki binalar “bizim dedik”, ”geri döneceğiz” dedik, taşınma sürecinin kuruma yakışır bir biçimde gerçekleştirilmediğini söyledik.

TRT ortaya çıkan görüntüleri düzelteceğine bize soruşturma açarak susturmaya çalıştı. Binaya girişimizi engelleyerek sendikal faaliyetimizin önüne geçti.

Kurum İçi Yükselme Sınavının” kadın – erkek ayrı sınıflarda yapılması kabul edilemez” dedik, kamuoyunu haberdar etmek üzere twitter çalışması yaptık, TRT yönetimi cevap vereceğine cadı avına çıkarak sosyal medya paylaşımlarımızla bizi baskı altına almaya çalıştı.

Sendikamızın eylemleri basında yer bulunca, üyelerimiz üzerinde baskı uygulamak üzere tek tek soruşturma açıldı.

MYK üyemizin taşınma esnasında binada fotoğraf çektiği gerekçesiyle maaşı kesildi.

Ve geçtiğimiz hafta 22 yıllık şef montajcı Deniz Salmanlı bir tweeti gerekçe gösterilerek kurumdan atıldı.

Tesadüfe bakın ki Deniz Salmanlı hakkındaki soruşturma Sendikanın Haremlik- Selamlık Tweettır eyleminin hemen ertesi günü yani 2 Nisan 2021 tarihinde açıldı.

Salmanlı’nın kurumdan atılma sürecinde kurum içi disiplin yönetmeliği işletilmemiştir. Sadece bir müfettişe verdiği ifade ile soruşturma hızlıca tamamlanmıştır. Sonuç olarak Deniz Salmanlı, müfettişin raporunu bile okumamış ve göreve henüz atanan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın tek bir imzası ile kurumdan ihraç edilmiştir.

Hukuk devletinde suçu ve cezayı yargı belirler.

Deniz Salmanlı’nın atılmasının asıl nedeni sendikal faaliyetler kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıdır. TRT Harbiye binasındaki arşivin yeni yerine uygunsuz taşınması; görevde yükselme sınavının haremlik-selamlık düzende yapılması gibi.

Soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımları, sendikal faaliyetler kapsamındadır. Oysa TRT yönetimi Deniz Salmanlı’nın kişisel hesabını mercek altına alarak suç yaratma çabası içine girmiştir.” Kızıldere “olaylarının yıl dönümü paylaşımı bahane edilerek Deniz Salmanlı’nın ihraç edilmesi kabul edilemez.

OHAL döneminde çıkarılan 375 Sayılı KHK’nın 35. maddesinin B fıkrasının 10. Bendine uygulanarak Deniz Salmanlı ihraç edilmiştir. 375 sayılı KHK 2018 yılında geçici olarak yürürlüğe girmiş ve 31.07.2021’de uygulanma süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Bu OHAL uygulamalarının hala yürürlükte olduğunun göstergesidir.

TRT yönetimi bu yetkiyi kötüye kullanmıştır.

657 sayılı devlet memuru yasası çerçevesinde kuruma sınavla girmiş 22 yıl boyunca görevini başarıyla yapmış hakkında hiçbir disiplin soruşturması açılmamış bir devlet memurunun 375. Maddenin arkasına sığınılarak işten atılması Yetkinin kötüye kullanılmasıdır.

TRT yönetimine bir kez daha sesleniyoruz yetişmiş memuruna sahip çık, kurumda iç disiplin sürecini olması gerektiği gibi işlet. Çalışanların savunma hakkını elinden alma. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça hiçbir çalışanını suçlu ilan etme.

Hukukçu bile olmayan kişilerin bu kadar ağır sonuçlara bu kadar kolay neden olması kabul edilemez.

TRT ‘nin gerçek sahibi HALKTIR.

TRT sizin vazgeçmeyin.

Biz vazgeçmiyoruz, evimiz olan bu kurumdan vazgeçmiyoruz.

22 yıllık Şef montajcı, Sendikacı, kadın hakları aktivisti, Deniz Salmanlı vazgeçmiyor. Sınavla, alnının teri ile girdiği kurumdan 2 imza ile gönderilmeyi kabul etmiyor.

TRT çalışanları ve TRT'de örgütlü KESK HABER-SEN olarak bir kez daha TRT yönetimini kamu hizmeti yayıncılığına dönmeye ve bu yayını yapabilecek nitelikli personeline sahip çıkmaya çağırıyoruz.