TRT, Kızıldere'yi anan 22 yıllık çalışanını işten attı

TRT, geçtiğimiz 27 Mart'ta 1260 kişinin katıldığı kurum içi sınav düzenledi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yapılan sınava kadın ve erkekler ayrı salonlarda girdi.

Harem selamlık sınav uygulaması tepki çekerken, TRT'de örgütlü olan KESK'e bağlı Haber-Sen üyeleri 1 Nisan'da Twitter'da bir protesto kampanyası gerçekleştirmişti.

Halk Tv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, TRT bir gün sonra Haber-Sen'in yöneticilerinden olan ve kurumda şefmontajcı olarak çalışan Deniz Salmanlı'ya idari soruşturma açtı. Salmanlı'nın sosyal medya hesapları tarandı. Salmanlı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının 50. ölüm yıldönümü olan 30 Mart'ta şu tweeti atmıştı:

"Teslim olmuyoruz!' Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp"

Görev başında bulunması 'sakıncalı' görüldü

Salmanlı, "görev başında bulunması sakıncalı görüldüğünden" 9 Nisan'da açığa alındı.

TRT'nin soruşturma evrakında Çayan'ın "terör örgütü olarak nitelendirilen THKP/C'nin lideri olduğu" ifade edildi.

Salmanlı'nın savunmasında "Çayan ve adı geçenlerin Kızıldere'de öldürülmesini, gencecik insanların bir hiç uğruna ölmelerini anmak için paylaştım" dediği belirtildi. Bu paylaşımı ve savunmasıyla sosyal medya üzerinden örgütün eylemine destek verdiği söylendi.

TRT çalışanı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Terör örgütlerine veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler kamu görevinden çıkarılır" hükmü gereğince 9 Ağustos'ta işten çıkarıldı.

Salmanlı'nın avukatı Celal Ülgen ise işlemin iptali davası açacaklarını belirti.