Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK cezası iptal edildi

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde oyuncu Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema karakterinin zorla evlendirildiği erkek tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.