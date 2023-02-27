Kızılay'ın Trakya deposundan görüntüler paylaştı: 'Satmak için mi beklettiniz?'

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.

BirGün muhabiri İsmail Arı, Kızılay'ın Trakya deposundan video paylaşarak, "Depo çadır dolu ve deprem bölgesine göndermemişler, satmak için mi beklettiniz?" diye sordu.

Arı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedeler bu soğukta günlerdir çadır bekliyor. Bu görüntüler de depremden bir hafta sonra Kızılay'ın Trakya deposunda çekildi. Depremin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen depo çadır dolu ve deprem bölgesine göndermemişler. Satmak için mi beklettiniz?" ifadesini kullandı.