Fatih Portakal'dan yeni Kızılay iddiası: 'Bağışladığımız kanları da satıyor'

Gazeteci Fatih Portakal, Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir iddiada bulundu.

Portakal, Kızılay'a bağışlanan kanların hastanelere parayla satıldığını iddia ederek Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet etti.

Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanın Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin” dedi.

Kınık, Portakal'ın iddiasına yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay’a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder."