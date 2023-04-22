Kızılay’ın harcamaları ortaya çıktı: Keyfi etkinliklere milyonlar saçılmış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satmasıyla büyük tepki çeken ve peş peşe patlak veren skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay’ın 2022 yılı giderleri kurumdaki keyfi harcamaları gözler önüne serdi.

Birgün'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın vakfı tarafından düzenlenen Teknofest’e Kızılay'ın bunun için 238 bin lira harcadığı görüldü. Kızılay’ın internet sitesini yenilemek için harcadığı miktar ise 2 milyon liraya ulaştı.

Kızılay’ın düzenlediği organizasyonlar için yaptığı harcamalar şu şekilde: