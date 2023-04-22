TKP'den Çeşme'de buluşma: 'Oylar bağımsız, egemen ve refah dolu eşitlikçi bir ülkeye'

Türkiye Komünist Partisi, İzmir Çeşme Reisdere Köyü'nde Çeşmeliler ile bir araya geldi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Gazeteci Enver Aysever ve milletvekili adaylarının katılımı ile gerçekleşen buluşmada 'örgütlü iyiliğin ve eşitliğin sesini çoğaltma çağrısı' yapıldı.

'Oyunuzu çöpe atmayın artık'

Çeşme'deki semt evinde halkla buluşan Okuyan, TKP'nin neden seçimlere ayrı girdiğini anlattı. Okuyan, "Seçime ayrı giriyoruz çünkü biz Sadullah Ergin’i, yetmez ama evetçileri, Amerikancıları, tarikatçıları, müteahhitleri istemiyoruz!" dedi.

Okuyan şunları dedi:

"'Siz niye ayrı giriyorsunuz' diyorlar. Ayrı giriyoruz çünkü biz Sadullah Ergin istemiyoruz, Yetmez ama Evetçiler istemiyoruz, Amerikancılar, tarikatçılar, müteahhitler istemiyoruz. Ayrıyız.

'HDP ile niye işbirliği yapmıyorsunuz' diyorlar. Biz NATO'ya karşıyız, NATO oylamasına hayır diyemeyen bir partiyle, tarikatlar dağıtılsın dediğimizde onu demeyin iyi tarikatlar da var diyenlerle, TÜSİAD'la her yıl görüşenlerle yan yana gelemeyiz.

Herkese şirin gözüken, kötü siyasetçidir. TKP sağa sola şirinlik muskası dağıtan bir parti değil. Biz tarikatçılardan, NATO'culardan, patronlardan oy istemiyoruz. Ama Türkiye'de laik duyarlılığı olan, emekten yana olanlara oyunuzu artık çöpe atmayın diyoruz."

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Gazeteci Enver Aysever ve MV adaylarımızın katılımıyla örgütlü iyiliğin ve eşitliğin sesini çoğaltmak için #İzmir Çeşme'deyiz.



İlk durağımız semt evi... pic.twitter.com/VyixaUXxPP — TKP (@tkpninsesi) April 22, 2023

'TÜPRAŞ'ı satarsanız Kızılay da çadır satar!'

Özelleştirmeleri tek tek hatırlatan Kemal Okuyan, TÜPRAŞ'ın satılmasını hatırlattı ve Kızılay'ın çadır satıldığı günlere nasıl gelindiğini anlattı.

TKP Genel Sekreteri şunları söyledi:

"TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi yapılırken o ihale salonunda TKP oradaydı, ben dahil yoldaşlarımız kapıya dikildi. Bu ülkenin jandarmasıyla o alçakları korudular. Jandarmaya ‘Gözlerime bak, bu vatanı satıyorsunuz’ demiştim, gözlerini kaçırdı. Sattılar Tüpraş’ı, Telekom’u, Sümerbank’ı, Et-Balık Kurumu'nu, SEKA’yı, şeker fabrikalarını sattılar. Ah etmeyin! ‘Kızılay nasıl çadır satar’ diye. TÜPRAŞ’ı satarsanız, Kızılay da çadır satar!"