Kızılay'ın çadır satışına ilişkin iddiaların araştırılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİP'in “Kızılay’ın erzak ve çadır satışına ilişkin iddialar” ile ilgili Meclis araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİP Milletvekili Yasin Öztürk şunları söyledi:

"Deprem felaketinde enkaz altında kalan vatandaşlarımız gibi iktidar da AFAD da ve en acısı, en güvenmemiz gereken Kızılay da enkaz altında kaldı. Depremin neden olduğu enkaz elbette kaldırılır ama Kızılay’ın gönülleri yıktığı enkazı nasıl kaldıracaksınız. Bu millet AK Parti’nin tüccarlığına yıllarca tanık oldu. Kendi tüzüğünde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yüksek himayeleri altında görev yaptığını hükme bağlayan Kızılay’da ne yazık ki tüccarlığa başlamış; onu da bu felaket anında gördük. Sadece yazıklar olsun diyoruz.

'Elalem yardım getirirken siz elinizdeki çadırları pazarladınız'

Her türlü afet ve felakette kapasitesi dahilinde müdahalede bulunmak, geçici barınma ve geçici beslenme sağlanmak ve sağlık hizmetlerine destek olmak. Bunlar Kızılay’ın görevleri, peki afette kapasitesi dahilinde geçici barınma ve beslenme desteğini bulunması gereken Kızılay ne yaptı? Depremin ardından 3 gün geçtikten sonra Ahbap adlı yardım kuruluşuna 46 milyon lira tutarında 2 bin 50 adet çadır ve 4 kişilik ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan bir yıl bozulmayan 30 bin adet gıda sattı. Türk Eczacılar Birliği’ne de isteyen başka kuruluşlara da ve sadece çadır değil, erzakta ikinci el kıyafette sattı.

Afetlerde beslenme hizmetlerinin ana sorumlusu olan Kızılay nasıl erzak satar? Barınma hizmetlerine destek kuruluşu olması gereken Kızılay nasıl çadır satar mantığınız kabul ediyor mu? Kızılay yöneticileri size soruyorum; hiç utanmaz mısınız? Yurt dışından birçok yardım kuruluşu, birçok gönüllü hem enkaz kaldırma hem de insani yardım konularında destek sağlamak üzere ülkemize geldi. Hem de çadırlarıyla, erzaklarıyla, ilaç, hijyen ve sağlık malzemeleriyle geldi. Elalem yardım getirirken siz elinizdeki çadırları pazarladınız." (ANKA)