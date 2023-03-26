Kızılay'dan yeni 'arsenik' açıklaması: Fabrikamız kapatılmadı, üretime ara verildi

Kızılay'ın Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda üretilen maden sularında arsenik tespit edilmişti. Migros’un Muğla’daki deposundan 32 palet olarak yaklaşık 76 bin şişe maden suyunun Kızılay’a iade ettiği ifade edilmişti.

Kızılay, maden suyunda arsenik tespit edilen Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nın kapatıldığı iddiasını reddetti. Açıklamada planlanan bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verildiği, fabrikanın 3 Nisan'da üretime devam edeceği belirtildi.

İddialar ilgili yasal süreç başlatılacağı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde iddia edildiği gibi Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası KAPATILMAMIŞTIR. Kızılay İçecek Grubunun kamuoyu ile haberler çıkmadan önce de paylaştığı gibi; deprem sonrasında satışların belli oranda yavaşlaması, yeterli mamul stokuna sahip olunmaması, Ramazan ayının gelmesi ve genel yıllık periyodik bakım onarım çalışmaları sebebiyle fabrikamızda üretime kısa süreli ara verilmiştir. Bu bakım için durdurma işlemleri ise yıllık çalışma takvimimiz içerisinde rutin uygulamalardır.

Bu ve benzeri her üretim tesisinin rutin işleyişi içindeki planlı bakım çalışmalarını fabrikanın kapatıldığı, hele de bunu cevabı her mecrada verilmiş olan arsenik iftirasıyla bağlantılıymış gibi sunmak, gazetecilik ahlakına aykırı olduğu gibi kanunlar önünde de Kızılay'ın itibarına karşı işlenen bir suç niteliğindedir.

Gerek Kızılay İçecek Grubu, gerekse de Kızılay Derneği bu haberlere ilişkin olarak yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası, yıllık takvimde öngörülen çalışmaların tamamlanmasının ardından (planlanan tarih 3 Nisan 2023 Pazartesi) üretime kaldığı yerden devam edecektir."