Kızılay, Ensar Vakfı'na çalışmaya devam ediyor: 985 bin dolar...

Depremin ardından çadır satan Kızılay’a ilişkin her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

BirGün’den İsmail Arı'nın ulaştığı 11 Temmuz 2017 tarihli Kızılay Yönetim Kurulu tutanaklarıyla, çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden para aktarıldığı açığa çıktı.

Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri isimli bir şirket Kızılay’a 1 milyon dolarlık şartlı bağış yapmak için başvurdu. Şirket bu bağışın 985 bin dolarının Ensar Vakfı’nın banka hesaplarına aktarılmasını ve 15 bin dolarını ise Kızılay’ın faaliyetlerinde kullanmasını istedi. Kızılay ise bu talebinin kabul edilmesine karar verdi.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri Şirketi Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktardığında dönemde Şengül Ayla’ya ait. Ayla daha sonra şirketteki hisseleri bir başka isme devretti. Ayrıca kayıtlara göre şirketin ticari unvanını da sık sık değiştirildi. Ortaklık yapısının, yani şirket hisselerinin de sık sık el değiştirdiği belirtildi. Şirketin internet sitesinin dahi olmaması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Aziz Torun’a ait Başkent Gaz’ın 27 Aralık 2017 tarihinden Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar aktarması tartışmalara neden olmuştu.