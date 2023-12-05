Kızılay'da genel müdür istifa edince makam da kaldırıldı

Deprem felaketinde çadır satması ile gündem olan Kızılay’ın Deniz Feneri Derneği davasından ceza alan Genel Müdürü İbrahim Altan da "istifa etti." Ayrıca Kızılay Yönetim Kurulu, “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına” karar verdi.

BirGün'nün haberine göre; 6 Şubat depreminde çadır satmasıyla gündeme gelen ve 12 Mayıs'ta istifa etmek zorunda kalan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ardından şimdi de Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti.

Deniz Feneri Derneği davasında yargılanıp ceza aldığı halde 2017 yılında Kızılay’a Genel Müdür yapılan İbrahim Altan, görevinden "istifa etti". Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık tarihinde “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterin devredilmesine” karar verildi.

Bu kararından ardından da kurum içerisinde İbrahim Altan’ın “Emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığı” duyuruldu. İbrahim Altan, görev süresi boyunca dudak uçuklatan maaşı ile tartışma konusu oldu.

AKP'yle yakın ilişkiler

Deniz Feneri Derneği davasında “güveni kötüye kullanma” suçlamasıyla 2013 yılında 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin TL para cezası alan İbrahim Altan ise aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün kayınpederi.

Altan'ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Türkiye Gençlik STK'ları Platformu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.