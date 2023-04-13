Kızılay'a kan bağışında bulunan İmamoğlu: Her ne olursa olsun, Kızılay kan stoku olmadan olmaz

Depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelerek güvenilirliğini yitiren Kızılay, kan stoklarının kritik seviyeye indiği duyurmuştu.

Kızılay'ın kan stokunun riskli seviyelere doğru azaldığını açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden kan verirken video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kan her zaman hayat kurtarır gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyoruz tabii ki. Her ne olursa olsun, Kızılay kan stoku olmadan olmaz. Memleketimizin hastalarının ihtiyaçları var. Lütfen herkes kan versin. Bu ihtiyaca dönük kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay bizim, hepimizin, milletçe."