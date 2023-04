Kızılay'da kan stoku alarmda: '10 hastadan 4'ü geri çevriliyor'

Kızılay’ın depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırı parayla sattığı gündeme gelmiş güvenilirliğini yitiren kurumda kan stoklarının kritik seviyeye indiği duyurulmuştu. Kan stoku asgari seviyenin altına gerilerken söz konusu durum ameliyatları da etkiledi. Ameliyatların yüzde 40’ının kan eksikliği nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

'3 günlük kan kaldı'

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Kürşat Bozkurt, “Covid döneminden beri kan stoklarında yaşanan azalma, Kızılay’ın son zamanlardaki tartışmalarının ardından daha da kritik noktaya geldi. Halkın kan verme konusundaki isteği daha da azalmış oldu. Ramazanın da devreye girmesiyle şu an kan temini sorunu hat safhaya çıktı. Günde ortalama 10 bin kan ürünü temini ve kullanımı gerekliyken şu an bu sayı 2 binlere düşmüş durumda. Şu an Türkiye’de 3-4 günlük kan stoku bulunuyor. Yurttaşın kan vermeye devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Stokların azalmasının ameliyatları etkilediğini belirten Bozkurt, “En az yüzde 40 civarında ameliyatlarda erteleme söz konusu. Aciliyeti olan hastaların ameliyatlarını önceleyerek diğerlerini ertelemek zorunda kaldık. Bekleme süresindeki bir hasta kalp krizi geçirip hayatını kaybedebilir” diye konuştu.

4300 ünite eklendi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan bağışı çağrılarının ardından stoklarda iyileşme olduğunu söylemişti:

“Çağrımızdan sonra artan kan bağışları ile hastanelerin tüm talepleri karşılanıp ulusal kan stoklarımıza ilave 4300 ünite güvence kan bileşeni eklenmiştir.”