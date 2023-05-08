Kızılay yöneticisinden İmamoğlu tehdidi

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, İmamoğlu'na saldırıyı 'şeytan taşlama'ya benzetti, Konya mitingi öncesi tehditte bulundu.

Haber Merkezi

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyı 'şeytan taşlamaya' benzetti. 

Gazeteci Nevşin Mengü'nün İmamoğlu paylaşımını alıntılayan Üzülmez, 'Şeytan Taşlama' atfında bulunarak "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. :)" dedi.

Gerçekgündem'in haberine göre, İmamoğlu'nun Konya mitingi duyurusuna ilişkin de paylaşımda bulunan Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey güzel olacak desene bekliyoruz :)" yazdı. 

Gelen tepkiler üzerine mesajlarını silen Üzülmez, hesabını kilitledi.

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