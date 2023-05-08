Erzurum'daki bir polisten İmamoğlu'na yapılan saldırıya tepki: Çok utandım

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Erzurum’da İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge yapılan saldırıya ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

“Erzurum’dan bir polis kardeşimin mesajını iletiyorum" diyen Bakan, söz konusu mesajı aktardı:

"Sayın vekilim. Bugün Erzurum’da yaşananlardan bir polis olarak çok utandım ama bizler emir kuluyuz, başımızdaki vasıfsız yöneticilerin yüzünden biz memurlar da zan altında kalıyoruz. Parti olarak tepkinizi lütfen vasıfsız yöneticilerimize gösterin. Teşkilatta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey’e karşı çok güzel bir tutum var. Vasıfsız yöneticilerin yalakalığı yüzünden bizler zan altında kalmayalım. Görevini layıkıyla yapan sadece devletin polisi olan arkadaşlarımız da küsmesin. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey çok güzel olsun."