İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı: Polis seyretti, yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde bir grup İmamoğlu'nun otobüsüne ve mitinge katılanlara taşlı saldırıda bulundu. Otobüsün camları kırıldı, alanda yaralananlar oldu.

İmamoğlu kürsüden yaptığı açıklama "Provokasyon! Buradaki bir avuç insan sizi tehlikeye atıyor" dedi.

'Polis, vali... Hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız'

İmamoğlu "Sizler elinde Türk bayrakları olan insanlara taş attırıyorsunuz. Emniyet müdürü, vali hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu emniyet mensuplarına seslenerek "Buradaki sulhü sağlamanız için ben şehir turuna devam ediyorum, buradaki sulhü sağlayın" dedi.

Miting provokasyon nedeniyle yarıda kesildi. Otobüs alandan uzaklaştırıldı.

İmamoğlu: Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı, 10-15 kişi gözümün önünde yaralandı

İmamoğlu provokasyonun ardından yaptığı açıklamada "Her yerden taş yağdı. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Başka bir şey değil. Müdahale etmeyin talimatıdır. Benim konuşmamın 5. dakikasında konuşmam kesildi. Benim gözümün önünde 10-15 insan yaralandı" dedi. İmamoğlu Emniyet müdürü ve vali başta olmak üzere sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve yaralılar hakkında bilgi verilmeden kenti terk etmeyeceğini duyurdu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim: Türkiye’nin her yerine gittiğimiz gibi en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna… Bugün de dadaş diyarı Erzurum’dayız. Erzurum’da bizi gayet güzel folklor ekibiyle karşılayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Bizi yol boyunca selamlayan insanlarımız oldu. Öpücüklerle, kucak sallayanlarla, elleriyle bize kalplerini ifade eden vatandaşlarımızla…

Daha önce il başkanlarının yaptığı görüşmelerle öncelikli belirlenen miting alanının bize tahsisi konusunda görüşmelerine rağmen bu alanın bize verilmeyeceğini il başkanlarımıza ifade ettiler. Daha sonra buranın uygun olduğunu ifade ettiler. Bir selamlama şeklinde kabul edeceklerini, buna izin verebileceklerini ifade etmişler. İl başkanlarımızın aldığı bu izin doğrultusunda bugün netleşti. İki gün öncesinden itibaren çağrılar yapıldı.

Malumunuz gün içerisinde biz, gayet güzel hem yiğidolar diyarı Sivas’ta hem medeniyet beşiği Çorum’da mitingimizi yaptık. Üçüncü durak olarak Erzurum’a geldik. Erzurum’a gelmeden Çorum-Sivas arasında oraya büyükşehir belediyesi, büyük bir nezaketsizlik göstererek 40-50 tane otobüsünü yığarak bir tanıtım yapacağı şeklinde bir duyum alındı. Bu arada kendisini tanıyorum. Bu nezaketsizliğini deneyimli bir belediye başkanı olarak da kendisine hiç yakıştırmadığımı ifade ediyorum. Dadaş diyarı Erzurum’a yakışmayan bir hamlede bulunmuştur. Sonra, Vali ile irtibat kuruldu arkadaşlarım tarafından Vali’nin aynen ifadesini söylüyorum: ‘5 bine yakın polisimizle Erzurum’da gerekli tedbirler alınmıştır. Hiçbir sorun yok. Problem yok. Endişe etmeyin. Zaten otobüslerde yerinden çekiliyor’ diye ifadelerde bulunmuştur.

Akabinde biz, havalimanından karşılamayla beraber konuşmayı yapacağımız alana vardık. Tabii bu esnada biz, orada biriken bir kalabalığın olduğunu tabii bütün meydan bizim vatandaşlarımız tarafından doluydu. Çocuk, kadın, genç, yaşlısı Türk Bayraklarıyla o güzelim meydanı gelincik tarlasına çevirmişler ve biz Erzurum’da her yerde olduğu gibi vatandaşımıza seslenecektik. Tabii bir baktık ki her yerden taş… Her türlü taş yağıyor. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Bunun adı başka bir şey olamaz. Müdahale etmeyin talimatıdır. Orada TOMA var. Taşlar atılıyor milletin kafasına ve biz otobüsün üstüne çıktık; bize taşlar atılıyor.

Yapılan müdahale ile beraber ben, konuşmamın beşinci dakikasında konuşmamı kestim. Çünkü, bize atılan taşlar bizim üstümüzden insanların kafasına… Çünkü, benim gözümün önünde 10-15 insan yaralandı. Böyle olunca ben vatandaşlarıma dedim ki ‘Bizim yüzümüzden size de taş geliyor. Lütfen arabadan uzaklaşın ben de arabanın içine giriyorum’ dedim ve arabanın içine girdim. Arabanın içine girdikten sonra yine orada bekleyeyim diye düşündüm ama o taş trafiği devam edince ve vatandaşlar da geri çekilmeyince oradan seslendim: Lütfen siz cevap vermeyin bunlara uymayın. Burada sizi korumakla yükümlü polis vardır. Polis sizi uyarıyorum: Müdahale etmezseniz buradaki yetkili amirleriniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet Müdürü başta olmak üzere Valisine varıncaya kadar bugün yaptığı kışkırtıcı propagandadan dolayı da belediye başkanını da o silsileye katıyorum. Akabinde ben arabayla oradan ayrıldım. Arabamızın malum camları, işte korumaları vesairesi, olduğu kadarıyla burada müdahaleyi görüyorsunuz araca karşı. Allah'a şükür arabanın içine giren arkadaşlarımı hiçbir şey yok. Zaten olay tamamen orada.

'Ne onlar AK Partili ne onlar ülkücü'

“Bakın tekrar söylüyorum. Bir tarafta 200 kişi geçmez…. Ben kalabalık bilirim. Benim hayatım tribünlerde geçti. Kaç kişi vardır bilirim. Siyasetten önce bilirim, siyasette daha iyi bilirim. Bir tarafta da öbür uç tarafta da yaklaşık 200-300 tane de sözüm ona AK Partili olduğu söylenen insanlar vardı. Ne onlar AK Partili ne onlar ülkücü. Öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ne de onlar Erzurumlu. Az önce Vali Bey'e mesaj attım. Kendisinin Erzurum'a yakışmadığını, gerekeni yapması gerektiğini, istifa etmesi gerektiğini yazdım. O da kendisi beni aradı. Bilgilendirme için aradığını söyledi. Aramasında söylediği şey, ‘Efendim biz sadece esnaf ziyaretini biliyorduk. Sabah öyle bir şey söylenmedi.’ İl başkanları burada. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ki sabah öğleden sonra bize söylediği, ‘5 bine yakın polisle burada görevimin başındayım. Hiçbir sorun yok’ diye teminat veren vali, şimdi, ‘Orası size verilmedi. Biz, miting olduğu için tedbirleri o anlamda almadık. Yoksa miting olsa kuş uçurtmazdık’ diyor. Kardeşim, oraya 10-15 bine insan toplanmış. 300-400 tane provokatörü, 300-400 tane ısmarlama gelmiş insana siz müdahale edemiyorsunuz.

'İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar sorumludur'

Valiye söylüyorum buradan: Erzurum'a, bu güzel memlekete, bu canım memlekete, ama şu anda Türkiye'de ekonomik olarak 81 il arasında 62. sıraya düşmüş Erzurum'a yakışmayan bir valisiniz. Bu Erzurum'a, dadaş diyarına, Nene Hatun'un torunlarına yakışmayan bir valisiniz. Yakışmayan bir emniyet müdürlüğü vardır burada. Yakışmayan bir irade vardır. Bu iradenin tepesinde kim varsa, İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar sorumludurlar. Gereğini acilen yapmalıdırlar. Seçime giderken ortaya konan bu davranış biçimi asla kabul edilemez. Kabul etmemiz mümkün değil. Vali Bey'e şunu söyledim: En geç 20 dakika içinde, ‘Oradaki insanların can güvenliğini sağladık’ diye bir açıklama yapana kadar burada bekleyeceğim. Yaralılarla ilgili açıklama bekliyorum. Yaralılarla ilgili yapılan açıklamayla beraber, yaralıları gerekirse ziyaret edeceğim. Ama evde ama hastanede. Onlarla ilgili bilgi almadan da Erzurum'u terk etmiyorum.

Erzurumluya yakışmayan bir vali, yakışmayan bir yönetim, yüz binlerce Erzurumluya Erzurum'da yakışmıyor. Milyonlarca Erzurum dışındaki Erzurumluya hiç yakışmıyor. Bu kadar net. Bugün yaşanan, demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Elinde Türk bayraklarıyla ve milli duyguları en üst seviyede olmuş insanları taşlatan bir anlayış, bu memleketi bölme anlayışının sahibi olan bir anlayıştır. Buna karşı mücadelemiz devam edecektir. Biz yine milletimizi barışa, huzura davet etmeye devam edeceğiz. 86 milyon insanımızın kardeşliği için, birliği, beraberliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah bu memleketi ve bu 86 milyon insanı, başta Erzurum olmak üzere, bütün illerimizi bu kafadan, bu zihniyetten ve bu anlayışın esir olmuş olan bürokrasisinden, mülki amirine kadar hepsinden Allah bu memleketi korusun."

Vali Memiş'ten '7 yaralı' açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, İmamoğlu'yla yaptığı görüşmede olaylarda 7 kişinin yaralandığını belirtirken; İmamoğlu 9 civarında yaralının olduğunu aktardı. Yaralananlar arasında bir çocuğun da olduğu görüntülere yansıdı.

Miting öncesi belediye otobüsleri park edildi

ANKA'nın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşam saat 18.00’de Erzurum’da Havuzbaşı Kent Meydanı’nda yapacağı miting öncesinde öğlen saatlerinde alana belediye otobüslerinin park edilmesi ile gerginlik yaşandı. Müzakereler sonrasında AKP’li Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri bu alandan çekildi ve Çorum ve Sivas’ın ardından Ekrem İmamoğlu saat 18.00’da alana otobüsle geldi. İmamoğlu, konuşmak üzere otobüsün üzerine çıktığı anda provokatörler İmamoğlu’nu dinlemeye gelen yurttaşlara ve İmamoğlu’nun aracına taş atmaya başladı. İmamoğlu, konuşmasını tamamlayamadan alandan ayrılmak zorunda kaldı. Emniyet güçlerinin olaya etkin müdahale etmediği gözlendi.

Provokatör grubun otobüse taş attığı anlar kameralara yansıdı. Polis daha sonra kitleye TOMA’larla su ile müdahale etti.

İmamoğlu, yurttaşları sakinleştirmek için “Sizin zarar görmemeniz için, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan. Tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin” diyerek kendisini dinleyenleri uyarmaya çalıştı.

İmamoğlu, polislere ise “Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok” dedi. İmamoğlu’nun korumak için ekibinin şemsiye açtığı görüldü.

Mitingin yapılacağı alana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin araçları park edilmişti. İmamoğlu bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstermişti. İmamoğlu, “Erzurumlu hemşerilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18:00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum” demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan uyarı

İmamoğlu’na yönelik bu duruma Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından “Erzurum’un AK Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz, bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider” diye tepki göstermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepkisini şu paylaşımla ortaya koymuştu: “Şaşırmıyoruz çünkü korkuyorlar, çaresizler ve kendilerini zavallı duruma düşürüyorlar ne yazık ki… En iyi cevabı Erzurumlular verecektir.”

Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Özgen Nama da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: “An itibari ile Erzurum’da büyük bir provokasyon hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Buradan İçişleri Bakanlığı’nı uyarıyorum. Bir kişinin burnu bile kanasa yeterli önlem almayan Erzurum mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri sorumludur.

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, araçları alandan çektirdikten sonra şimdi de Hüdapar’lı ve Mhp’li bir grubun saldırısı ve tacizi ile karşı karşıyayız. Emniyet mensupları yeterli önlemi almıyorlar. Sana söz Erzurum 14 Mayıs’ta bu ayıptan hep birlikte kurtulayacağız. Bütün uyarılarımıza rağmen maalesef güvenlik riski devam ediyor. Bu rezaletin sebebi Mehmet Sekmen sensin ve hep bu ayıpla anılacaksın."