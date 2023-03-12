Kızılay yetkilisinden Karamollaoğlu'na: Epeyce yaşlı, bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranırız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başka kurumlara çadır ve yiyecek satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ı eleştirmişti. Kızılay'ın depremlerin ardından başka kurumlara çadır satmasını eleştiren Karamollaoğlu, "Bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem" açıklamasında bulunmuştu.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, sosyal medya hesabından Karamollaoğlu'nu etiketleyerek verdiği yanıtta, "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin" dedi.

Ellialtı'nın açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.