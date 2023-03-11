Karamollaoğlu'ndan Kızılay'a eleştiri: 'Kan bile vermem'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başka kurumlara çadır ve yiyecek satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ı eleştirdi.

Kızılay'ın depremlerin ardından başka kurumlara çadır satmasını eleştiren Karamollaoğlu, "Bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem" dedi.

TV5'te katıldığı canlı yayında konuşan Karamollaoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Utanç verici bir manzara. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzarayla karşılaşılacağını zannetmiyorum. Efendim diyor biz satış da yapabiliriz. Ya millet can çekişiyor, ihtiyacı var, sen yardım kuruluşusun ticari bir müessese değilsin. Normal şartlarda bazı üretimleri yapıp satıyorsa anlarım, bir felaket yokken. Ama deprem anında herkes çadır beklerken çadır satmaya kalkarsan bu olmaz.

Kızılay bir ailenin şirketi mi? Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem."