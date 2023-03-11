Cumhur İttifakı ortağı, Kızılay Başkanı Kınık'ı bir kez daha istifaya çağırdı

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başka kurumlara çadır ve yiyecek satmasıyla gündeme Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırarak, "Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önceki gün bir araya gelen Destici, Kızılay Başkanı Kınık'a bir kez daha istifa çağrısında bulundu.



Destici, konuk olduğu bir programda, Kınık'a yönelik yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, "Kızılay'ın çadır satmasını kabul edemem. Kızılay Başkanı ile görüşmedim. Ben her şartta Kızılay Başkanı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.