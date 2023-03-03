CHP'li vekil: Kızılay depremin ardından 80 ton giysiyi kilosu 0,41 dolardan satmış

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başka kurumlara çadır ve yiyecek satmasıyla gündeme Kızılay'a ilişkin açıklamada bulundu.

Ünsal, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kızılay'ın 18 Şubat tarihinde 80 ton giysiyi kilosu 0,41 dolardan sattığını açıkladı.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kızılay'ın holding haline geldiğini belirten Ünsal, konuya ilişkin şöyle dedi:

"Kızılay 18 Şubat'ta iki TIR dolusu giysi satmış. 18 Şubat'ta iki tır dolusu giysi sattığının polis tutanağı belgeleri var. 80 ton giysiyi kilosu 0,41 dolardan satmış. Ülke lime lime dökülüyor." (AA)