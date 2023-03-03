Cumhur İttifakı ortağından Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı: 'Akıl devre dışı kalmış'

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra AHBAP Derneği'ne çadır ve yiyecek satmasıyla gündeme Kızılay'ı eleştirdi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağıran Destici, "Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir" dedi.

'Akıl devre dışı kalmış'

Destici, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Kızılay'dan, yöneticilerinden beklenen nedir? Bu deprem olduktan sonra, depolarında kaç tane çadır varsa tamamını bir saniye bile bekletmeden bölgeye sevk etmeleri gerekirdi. Daha sonra imal ettikleri hepsini de hiçbir yere satmadan direkt bölgeye ücretsiz olarak göndermeleri gerekirdi. Burada akıl devre dışı kalmış, çok açık ve net söyleyeyim" dedi.

'Daha ehil, daha güzel yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir'

Açıklamasının devamında Kızılay yönetimini istifaya çağıran Destici,"Sorumluluk sahibi olanların gereğini yerine getirmesi gerekir. Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir" dedi.



Destici, "Çünkü aynı zamanda burada bir vebal vardır. 'Çadırı sattığımız dernek de zaten çadırı götürüp depremzedelere kuruyor' gibi bir savunma olmaz. Burada önemli olan Kızılay'ın ne yaptığıdır, vatandaş ona bakıyor, sonrasının bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

'Şirket kurmalarını doğru bulmuyorum'

"Kızılay'ın bir hayır kurumu olduğunu ve bağışlarla yürüdüğünü" söyleyen Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Gıda için de aynısı, elinde ne varsa tamamını deprem bölgesine sevk etmesi gerekir. Neticede bir hayır kurumu, bağışlarla yürüyor. Ben şirket kurmasını da doğru bulmuyorum, birileri doğru bulabilir. Geçmiş dönemlerde de kurulan şirketleri var. Kızılay ve benzeri kurumların şirket kurmalarını da doğru bulmuyorum. İşte kurdukları zaman bu tür tartışmaların içinde kalırlar."