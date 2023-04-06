Kızılay: Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür

Ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü açıklayan Kızılay, kan bağışına dair çağrıda bulundu.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kimi kurumlara çadır satmasıyla gündeme gelen KızılayUlusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden "Önemli çağrı" başlığıyla duyuru yayımlayan Kızılay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması, ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur.” 

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