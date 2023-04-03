Kızılay'da müdür sayısı çalışan sayısına yaklaştı

Depremlerin ardından çadır ve bağış skandalları ile gündemden düşmeyen Kızılay'da yaklaşık 50 bin lira maaş alan müdürlerden bazılarının bir personeli olduğu, bazılarının ise hiç çalışanının olmadığı ortaya çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, Kızılay Yatım Holding tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde kurulan Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketinin genel müdürü Vijdan Uğurluay’a bağlı sadece bir personel var.

Holdingin İç Denetim Müdürü Serkan Cellek’e bağlı da sadece iki personel bulunuyor. Metin Tunç isimli bir müdüre ise bağlı olan bir personel dahi yok. Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi’nin Genel Müdürü İlyas Yıldırım’a bağlı da sadece 7 personel var. Holdingin CEO'su İlyas Haşim Çakmak’tan sonra en yetkili ikinci ismi Pazarlama ve Satış Departmanı yöneticisi Meltem Özeker'e bağlı da sadece iki personel var.

Kızılay'ın şirketleşmesinin ardından kurulan 11 ayrı şirketin her birinde 7-8 kişiden oluşan yönetim kurulları bulunuyor. Bu kurumlardaki müdürlere yaklaşık 50 bin lira, direktörle ise 40 bin lira civarında maaş ödendiği belirtiliyor.