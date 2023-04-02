Kızılay TV programına sponsor olmuş: Halkın parasını yandaşlara dağıtıyorlar

Deprem felaketinin ardından, sokakta kalan depremzedelere göndermesi gereken çadırları Ahbap Derneği’ne satarak bir skandala imza atan Kızılay’ın televizyon programına sponsor olduğu ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, hafta içi her gün Star TV’de yayınlanan “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” isimli programın sonunda gösterilen “sponsorlar” bölümünde, depreminden ardından çadır satan Kızılay’ın şirketi Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi de yer alıyor.

Star TV’nin internet sitesinde ise Kızılay’ın sponsor olduğu program şu ifadelerle tanıtılıyor: “Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzlerini aydınlatmaya devam ediyor. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanların kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.”

Şirket yönetiminde dikkat çeken isimler

Ahbap’a çadır satılması skandalına dair konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Çadırı biz değil, iştirakimiz sattı” diye açıklama yaparak, çadırların “Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi” tarafından satıldığını ifade etmişti. Kınık’ın bahsettiği ve çadır fabrikalarının bağlı olduğu Kızılay şirketinin yönetiminde de oldukça dikkat çekici bir isim yer alıyor.

Kızılay’ın eski yönetim kurulu üyesi olan ve bir dönem Kızılay genel başkanvekilliği görevini yürüten İsmail Hakkı Turunç’un bu şirketin yönetiminde olduğu ortaya çıkmıştı. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Turunç, Kızılay’ın yöneticisi olmamasına rağmen Kızılay’ın çadır şirketinin yönetiminde yer aldığı için ücret alıyor. Turunç aynı zamanda 15 Temmuz Derneği’nin de başkanlığını yürütüyor. Daha önce Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın açıkladığı bilgiye göre, Kızılay’ın şirketlerindeki yönetim kurulu üyeleri asgari ücretin üç katı huzur hakkı alıyor.

Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi’nin yönetim kurulunda Turunç’un dışında şu isimler yer alıyor ve bu isimlere huzur hakkı ödeniyor: