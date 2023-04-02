Kızılay yardımları İsmailağa Cemaati’nin kaçak yurtlarından çıktı: Kızılay'a göre sakınca yokmuş

6 Şubat’taki Maraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin çadır ihtiyacı karşısında elindeki çadırları yardım kuruluşlarına ve şirketlere satarak tepki çeken Kızılay bir skandala daha imza attı. Ordu’nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahipleri için yurttaşlar tarafından gönderilen kıyafetlerin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait kaçak yurtlarda bekletildiği ortaya çıktı.

Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde ise İsmailağa Cemaati’ne Yavuz Sultan Selim Vakfı’nın 10 ile 16 yaş arası sarık ve cübbe giydirilmiş çocuklara “dini eğitim” verilen yurt olarak kullanılan binada Kızılay’a ait yardım kolilerinin bulunduğu görüldü.

BirGün’den Onur Durmuş'un haberine göre, yurttaşlar tarafından Kızılay’a deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yeni kıyafetler, kaçak yurdun depolarında çürümeye terkedilmiş durumda bekletiliyor. Kızılay’a ait yardım kolilerinin düzensiz bir şekilde açılarak kıyafetlerin yerlere saçıldığı gözleniyor.

Kızılay Şube Başkanı doğruladı

Kızılay Fatsa Şubesi Başkanı Adil Keskin, kaçak yurttaki yardım kolilerine ilişkin açıklama yaptı.

"Depoyu hatır gönül ilişkisiyle kullandıklarını ve herhangi bir sözleşmelerinin olmadığını" ileri süren Adil Keskin, “Kızılay’a ait düğün salonu olarak kullanılan bir binamız var ancak orası kirada olduğu için orayı kullanamıyoruz. Yeni bir depoya verecek bütçemiz olmadığı için bu depoyu kullanmak zorunda kaldık. TIR ile gelen yardım malzemeleri ıslandığı için kıyafetler küflenmesin diye kutulardan çıkarıldı” dedi.

‘Kaçak cemaat yurdunu neden tercih ettiniz?’ sorusu üzerine Keskin, “Kızılay’ın bütçesinin bu bölgede bir depo satın almamıza yeterli olmadığı için burayı seçtik. Küçük yerlerde bu işler rica minnetle yürüyor genelde. Buranın yurt olduğunu biliyorduk ama bizce bu durumun bir sakıncası yok” ifadeleri kullanıldı.

Kaymakamlık sessiz kaldı

Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait yurdun resmi statüde olup olmadığını sorulduğuna, “Söz konusu yurtla ilgili bir bilgiye sahip değiliz, biz denetlemiyoruz” yanıtını alındığı aktardı.

Fatsa Kaymakamlığı ise söz konusu yurtla ilgili gizlilik kararı olduğu ve bu sebeple konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini ileri sürdü. Kaymakamlık yetkilileri ayrıca Yavuz Selim Vakfı’na ait olan yurdun kim tarafından denetlendiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı

Çadır ticaretinin adresi Kızılay

Maraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı. Haluk Levent, Kızılay’ın AHBAP’a çadırları sattığı gibi konserve barbunya ve gıdaları da sattığını duyurmuştu.