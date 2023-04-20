Kızılay tazminat ödeyecek: HIV'li kan nakli yapılan hasta hayatını kaybetmişti

İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’e 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra hayatını kaybeden Bilgin’e Kızılay’dan verilen kandan HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) bulaştığı tespit edildi.

Aileye hastane ve Kızılay tarafından toplam 770 bin TL tazminat ödenmesine karar veren mahkeme, Kızılay’ın ‘tam kusurlu’ olduğunu ifade etti.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta‘nın haberine göre olay tarihindeki mevcut tarama testlerinin kullanılmış olmasının, kan ve kan ürünleri ile ilgili sistemin kurulmasında tam güvenli bir organizasyonun planlanmadığının göstergesi olduğu vurgulandı. Kararda, “Kızılay meydana gelen olay nedeniyle asli ve tam kusurlu kabul edilmelidir. Meydana gelen zarardan davalı Kızılay’ın sorumlu olduğu değerlendirilmiştir” denildi.

Kararda ayrıca, nakil yapan hastanenin de meydana gelen zarardan sorumlu olacağı belirtildi. Davanın sonuçlanmasının ardından Bilgin ailesinin avukatı Sema Kılıç icra takibi başlattı. Kızılay, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe verip aileye tazminat ödenmesine ilişkin karara itiraz edeceklerini belirterek itiraz dilekçesinin icra dairesine gönderilmesini istedi.