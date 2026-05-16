Kızılay Şube Başkanı'ndan şeriat çağrılı video: 'Kreş desteği kesilsin, kadınlar eve dönsün!'

Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi Başkanı Cafer Beydilli, sosyal medya hesabından "Ne olur reis kızlar evde kalsın" başlıklı bir video paylaştı.

Yapay zeka ile hazırlanmış görüntülerden oluşan videoda, kadınların çalışma hayatına girememesi için kreş desteğinin kesilmesi savunuldu.

Kadınların işyerlerinde erkeklerle bir arada çalıştığı için boşanmaların arttığını iddia eden videoda hastanelerden okullara, fabrikalardan devlet dairelerine yaşamın her alanında kadınların yer almaması gerektiği anlatıldı.

On iki yıllık zorunlu eğitimin ahlakı bozduğunu öne süren video şeriat çağrısıyla son buldu.

Çalışan kadınları hedef alan video, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımını silen Beydilli, konuya açıklık getirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Beydilli, söz konusu videonun başka bir kullanıcıya ait olduğunu ve yanlışlıkla yeniden paylaşıldığını savundu. Beydilli, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımda sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Beydilli, sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, bu süreçte "incinen" tüm kadınlardan özür dilediğini ifade etti.

