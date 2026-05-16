Eşine 'fakirlik kağıdı' alan AKP'li Altınsoy özür diledi, 'CHP'liler istismar ediyor' dedi

Eşinin bir tapu davasında mahkeme harçlarından muaf olmak için muhtarlıktan "fakirlik ilmühaberi" almasıyla gündeme gelen AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy özür diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınsoy, CHP’liler tarafından konunun istismar edildiğini savundu.

Altınsoy, "Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır. Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır. Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır. Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026'ın 9. ayı )tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir" dedi.

'CHP'liler istismar ediyor'

"Siyasi sebeple de olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum" diyen Altınsoy şöyle yazdı:

CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini, Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerdede devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Patron, siyasetçi, AKP'li...

2002 yılından bu yana AKP'li olan Altınsoy, tam 22 yıldır "temsil" sıfatlarına sahip bir siyasetçi ve patron. Altınsoy aynı zamanda Bilal Erdoğan’ın başında bulunduğu İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik, yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Aynı zamanda da Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi ve AKP Grup Yönetim Kurulu Üyesi.