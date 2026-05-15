273 bin lira vekil maaşı alıp, eşine fakirlik belgesi alan Hüseyin Altınsoy kimdir?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin, bir tapu davasında mahkeme masraflarından muaf tutulmak için muhtarlıktan "fakirlik ilmühaberi" aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Akdoğan'ın bu sözleri sonrası gözler ilgili vekile çevrildi.

Kimdi bu vekil?

Hüseyin Altınsoy kimdir?

Malum, düzen siyasetinde vekil olmak için zengin olmak gerekiyor, sadece aday olmak için dahi hem parti genel merkezlerine hem de seçim bütçesine milyonlarca lirayı bulan “katkılar” yapmak gerekiyor.

Altınsoy da bu isimlerden biri.

Mesleği mali müşavirlik.

Kuruluşundan hemen sonra, 2002 yılından bu yana AKP'li olan Altınsoy, tam 22 yıldır "temsil" sıfatlarına sahip bir siyasetçi ve patron.

2004-2014 yılları arasında, yani partiye katıldıktan iki yıl sonra, Aksaray Belediyesinde Meclis üyeliği, Belediye Encümenliği, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı ve Denetim Komisyon Başkanlığı yaptı.

Belediyelerin tüm siyasetçiler için bir zengilik kapısı olduğunu not edip devam edelim.

Altınsoy, 2009-2014 yılları arasında Aksaray Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

Sonrasında partisinin il başkanlığını yapıp kapağı da Meclis'e attı.

Altınsoy aynı zamanda Bilal Erdoğan’ın başında bulunduğu İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunduğunu şahsi biyografisiyle kamuoyuna ilan etmiş durumda.

Eşi için muhtarlık üzerinden fakirlik belgesi aldığı belirtilen Altınsoy, aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi ve AKP Grup Yönetim Kurulu Üyesi.

Bu sıfatıyla Meclis'te neler mi yapıyor eşine fakirlik belgesi alan Altınsoy, gelin bir haberimiz üzerinden hatırlatalım.

Bundan iki yıl önce, altında Altınsoy'un imzasının olduğu bir yasa teklifi Meclis gündemine geliyor ve halkın ödeyeceği vergiler artırılıyordu. Halktan para toplamayı seven, ancak belli ki kendisi bu paraları ödememek için yan yol kovalayan Altınsoy, o teklifle birlikte halktan şunları istiyordu:

*Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak.

*Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak.

*Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde farklı bir düzenleme yapılacak. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler de motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınacak.

*Özel Tüketim Vergisi'nde de dronlar ve ÖTV matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol saatleri vergi kapsamına alınacak.